Shakhtar Donetsk x Barcelona: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Shakhtar Donetsk e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (7) às 14h45 de Brasília. As equipes fazem parte do Grupo H da Liga dos Campeões e se enfrentam no Volksparkstadion, na Alemanha. O time do Shakhtar ocupa a terceira posição do grupo com três pontos em dois jogos. O Barcelona está na vice-liderança com os mesmos pontos do oponente e um jogo a menos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela TNT Sports e HBO Max

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko e Azarovi; Stepanenko, Bondarenko e Sudakov; Zubkov, Kryskiv e Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Marcos Alonso; Oriol Romeu, Fermín López e Gündogan; Lamine Yamal, João Félix e Ferra Torres. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA | SHAKHTAR DONETSK X BARCELONA

Estádio: Volksparkstadion (Alemanha)

Data: terça-feira, 7 de Novembro.

Horário: 14h45 (horário de Brasília).