Sevilla x Juventus: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sevilla e Juventus entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h de Brasília, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP), para disputar a partida de volta das semifinais da UEFA Europa League 2022/23, a Liga Europa. No jogo de ida, empate em 1 a 1 entre as duas equipes.

O Sevilla desbancou o Manchester United na fase anterior, empatando o jogo de ida em 2 a 2 e vencendo o jogo da volta por 3 a 0. Já a Juventus eliminou o Sporting nas oitavas de final da competição, vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 e empatando o segundo em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Cultura, ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sevilla: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Lamela, Gil; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María; Vlahović. Técnico: Massimiliano Allegri.

SEVILLA X JUVENTUS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das semifinais da UEFA Europa League 2022/23

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP)

Data: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Pol van Boekel (HOL)