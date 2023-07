Sevilla x Independiente del Valle: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sevilla-ESP e Independiente del Valle-EQU entram em campo nesta quarta-feira (19), às 17h de Brasília, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla (ESP), para disputar a decisão do Desafio de Clubes, que coloca frente a frente o campeão da Liga Europa e o da Copa Sul-Americana.

O Sevilla encerrou a última temporada europeia com o título da Liga Europa, o seu sétimo na competição. No campeonato espanhol, a equipe foi apenas a 12ª colocada. Em ritmo de pré-temporada para 2023/2024, o time já disputou dois amistosos, contra o Córdoba e o AD Ceuta, e venceu ambos.

Já o Independiente del Valle venceu o São Paulo na final da Copa Sul-Americana de 2022 por 2 a 0, conquistando o seu bicampeonato. No Campeonato Equatoriano, o time foi vice-campeão. Na atual temporada, o time está nas oitavas de final da Libertadores, é líder do campenato local e já venceu dois títulos: a Supercopa do Equador e a Recopa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelas contas oficiais do Sevilla no Facebook e no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

ESCALAÇÕES

Sevilla:

Independiente del Valle:

SEVILLA x INDEPENDIENTE DEL VALLE | FICHA TÉCNICA

Competição: decisão do Desafio de Clubes da UEFA e CONMEBOL

Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla (ESP)

Data: 19/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia)