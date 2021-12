"Seu" Orlando e Klaus, do Ceará, são homenageados em premiação na CBF

O Ceará foi um dos destaques na premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro 2021. A homenagem aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta-feira (10), e na oportunidade, a maior entidade do futebol brasileiro homenageou a atitude do zagueiro alvinegro Klaus com o massagista do clube, o Seu Orlando. A homenagem é intitulada "Não é só futebol”.

No último mês de agosto a Vozão TV mostrou a história do defensor com o massagista. Enquanto se recuperava no Centro de Saúde e Performance do clube, Klaus percebeu que Seu Orlando não era alfabetizado. Então, em um gesto de amor ao próximo, resolveu ajudar e começou a ensinar o colaborador do clube.

NÃO É SÓ FUTEBOL! Momento emocionante no Prêmio @Brasileirao 2021 ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/fq8YkM2iI7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 11, 2021

O zagueiro comprou alguns livros de alfabetização e letramento para assistência no dia a dia de aprendizado, além de diariamente ajudar o massagista com aulas explicativas sobre o alfabeto e a junção das letras.Durante a premiação o zagueiro falou sobre sua história com o massagista e como é satisfatório esse reconhecimento durante o evento.“É gratificante demais a estar aqui com essa história de mudar a vida das pessoas. As vezes a gente tá na correria do dia para conseguir mais três pontos e acaba não vendo esse tipo de situação. São pessoas importantes para o nosso dia a dia, para os objetivos do clube e é muito bom saber que a gente pode ajudar de alguma forma”, afirmou Klaus.

Bastante emocionado com a homenagem, Seu Orlando se disse contente com a atitude do zagueiro e com o apoio que recebeu do clube e de outras pessoas que conheceram sua história.



“Eu só tenha a agradecer ao Klaus pelo o que ele fez por mim e ao Ceará por me dar muito apoio. Muita gente me procurou oferecendo ajuda para pagar meus estudos, isso é algo que eu jamais esperava que fosse acontecer”, falou Seu Orlando.