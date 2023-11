Sete jogadores que conquistaram acesso à Série A com o Vitória passaram por Ceará ou Fortaleza

O Vitória, primeiro time a conquistar o acesso à Série A na atual temporada, conta com velhos conhecidos do futebol cearense no seu elenco. Pelo menos sete jogadores do plantel do Leão da Barra acumulam passagens por Ceará ou Fortaleza.

Entre os sete jogadores, destaca-se o atacante Osvaldo. Natural de Fortaleza (CE), o cearense de 36 anos acumula passagens tanto por Ceará como por Fortaleza.

JOGADORES EX-CEARÁ OU FORTALEZA QUE SUBIRAM COM O VITÓRIA

Wagner Leonardo | Fortaleza

Matheus Trindade | Ceará

Wellington Nem | Fortaleza

Osvaldo | Fortaleza e Ceará

Iury Castilho | Ceará

Mateus Gonçalves | Ceará

Léo Gamalho | Ceará

O Vitória conquistou o acesso à Série A do Brasileirão após a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino no último domingo (12). A equipe baiana acumula 69 pontos em 36 rodadas disputadas da segunda divisão.

Seguem na luta pelo acesso Juventude, Criciúma, Atlético-GO, Sport, Vila Nova, Guarani, Novorizontino e Mirassol.