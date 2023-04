Sesc abre inscrições para 26ª edição de passeio ciclístico do Ceará

Já virou tradição no Sesc, todo 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, acontece o maior passeio ciclístico do Ceará, o CicloSesc, e neste ano não vai ser diferente. Estão abertas, de 3 a 28 de abril, as inscrições para a 26ª edição do passeio que acontece em Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, São Gonçalo, Quixeramobim, Ibiapina, Crateús e Aracati. As inscrições podem ser feitas nas unidades do Sesc.

Para se inscrever é necessário a doação 2kg de alimentos, que serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, o maior banco de alimentos do País. Os ciclistas devem levar suas próprias bicicletas no dia do passeio, quando recebem camisa e kit lanche, além de participarem de atividades diversas e sorteios de brindes e bicicletas. Participantes menores de 18 anos devem ser inscritos por seus responsáveis.

Em Fortaleza, a concentração tem início no Sesc Fortaleza (Avenida Duque de Caxias, 1701), a partir das 06h. Às 7h, é dada a largada para o percurso de aproximadamente 17,5 quilômetros, sendo percorridas grandes avenidas de Fortaleza, como as avenidas Leste-Oeste, Beira Mar, Abolição e a Av. Duque de Caxias no retorno à Unidade.

Os ciclistas serão acompanhados por ambulância, caminhão de apoio, agentes de trânsito, batedores e um trio elétrico.

A iniciativa de levar os trabalhadores e suas famílias para pedalar com liberdade e vivenciar suas cidades partiu do Sesc Ceará, instituição integrante do Sistema Fecomércio-CE, há 26 anos e foi multiplicada em diversos estados. Segundo Arquimedes Pinheiro, gerente do programa Lazer do Sesc Ceará, neste ano, a expectativa para o CicloSesc é alcançar quatro mil pessoas em Fortaleza e 40 mil em todo o Estado

"Esperamos a participação de toda a família, com crianças e adultos. Além de proporcionar lazer e bem-estar, manteremos o compromisso do Sesc Ceará no combate à fome, estimulando a doação de alimentos, em parceria com o Mesa Brasil. Hoje, participar do Ciclo Sesc é um exercício simples, saudável e divertido, que busca ajudar uns aos outros”, destacou.

Serviço

Inscrições Ciclo Sesc 2023

Data: 03 a 28 de abril

Necessária a doação de 2kg de alimentos

Locais de inscrição:

Fortaleza

Unidade Fortaleza do Sesc (Rua Clarindo de Queiroz, 1740 – Centro)

Informações: (85) 3464-9321

Juazeiro do Norte

Unidade Juazeiro do Norte do Sesc (Rua da Matriz, 227)

Informações: (88) 3512.3355

Crato

Unidade Crato do Sesc (Rua André Cartaxo, 443)

Informações: (88) 3523.4444



Iguatu

Unidade Iguatu do Sesc (Rua Treze de Maio, 1130)

Informações: (88) 3581.1130/1604



Sobral

Unidade Sobral do Sesc (Rua Boulevard João Barbosa, 902)

Informações: (88) 3611.0954 / 3613.1709

Aracati

Centro Educacional Sesc Ler Aracati (BR 304, km 44, s/n)

Informações: (88) 3421.1474

Ibiapina

Centro Educacional Sesc Ler Ibiapina (Rua Álvaro Soares, s/n)

Informações: (88) 3663.1990 / 3653.1990

São Gonçalo do Amarante

Centro Educacional Sesc Ler São Gonçalo do Amarante (Rua Filomena Martins, s/n)

Informações: (88) 3315.4462

Quixeramobim

Centro Educacional Sesc Ler Quixeramobim (Rua 14 de maio, s/n)

Informações: (88) 3441.1402

Crateús

Centro Educacional Sesc Ler Crateús (Rua Padre Cícero, 290, Bairro Altamira)

Informações: (88) 3691.8000