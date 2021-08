Série D: Guarany quer liderança e Atlético e Caucaia sonham com G4

A 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro reserva confrontos importantes para os três representantes cearenses. O Guarany de Sobral já está no G4 do Grupo 2, quer vencer para assumir a liderança. Enquanto o Atlético Cearense tem a chance de entrar no grupos dos 4 classificados do Grupo 3, o Caucaia pode encostar de vez se vencer.

O Guarany está na situação mais confortável e faz o jogo da liderança. O time sobralense é o vice-líder do Grupo 2 com 16 pontos e visita o líder 4 de Julho/PI, no sábado, 7, às 16 horas na Arena Colorada, em Piripiri (PI). O time piauiense tem um ponto a mais (17), mas ambos precisam estar de olho na vantagem pra o G4.

A vantagem do time cearense para o 1º time fora do G4 é de 4 pontos - o Juventude Samas/MA tem 12 - portanto, suficiente para deixá-lo mais uma rodada no grupo de classificação. Uma vitória diante do 4 de Julho, além de poder aumentar vantagem no G4, assume a liderança, restando 4 rodadas.

De olho no G4

Já Atlético e Caucaia estão juntos no Grupo 3 e com campanhas irregulares, lutam para entrar no G4. A Águia até já esteve entre os 4 de seu grupo, mas hoje é o 5º colocado com 11 pontos, mas apenas um do G4 (o Treze tem 12 pontos).

Legenda: O Atlético Cearense pode entrar no G4 nesta rodada se vencer o América/RN Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Na rodada, o Atlético enfrenta o América/RN, no sábado, 7, às 15 horas no Domingão e em caso de vitória, entra no G4, já que Treze (4º) e Campinense (3º), se enfrentam.

A Raposa está em situação mais complicada e precisa vencer o o ABC/RN, na segunda-feira, 9, às 16 horas no Frasqueirão. Em 7º com 8 pontos, o Caucaia pode chegar a 11 se vencer e encostar no G4 se os resultados favorecerem.