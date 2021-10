Série D de 2021 define classificados e confrontos das quartas de final, que valem acesso

Após mais um fim de semana de futebol, a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 finalizou a fase de oitavas de final neste domingo (21). Com os resultados, metade dos times segue na busca pelo título e pelo acesso à Série C.

Dos dois times cearense que ainda disputavam a competição, apenas o Atlético-CE segue vivo. Na próxima fase, o time cearense encara a Ferroviária.

Vejas as equipes classificadas

América-RN

ABC

Campinense

Atlético-CE

Aparecidense

Caxias

Ferroviária

Uberlândia

Veja os confrontos confirmados

Atlético-CE x Ferroviária

América-RN x Campinense

Caxias x ABC

Uberlância x Aparecidense