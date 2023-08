Série D: Atlético Cearense e Pacajus buscam vaga nas oitavas de final; veja detalhes

Neste domingo (6), Atlético Cearense e Pacajus entram em campo buscando uma vaga nas oitavas de final da Série D de 2023. As duas equipes vivem situações distintas em seus respectivos confrontos. Enquanto a Águia empatou no duelo de ida e precisa apenas de uma vitória simples para garantir a classificação, o Pacajus foi derrotado e vai precisar reverter a desvantagem para seguir sonhando com o acesso à Série C de 2024.

ATLÉTICO CEARENSE

O Atlético vai receber o Águia de Marabá, atual campeão paraense, às 15h, no Estádio Presidente Vargas. No jogo de ida, a Águia da Precabura viu o adversário sair na frente com gol do zagueiro e capitão Betão, mas empatou a partida, ainda no primeiro tempo, com gol de Davi Torres.

No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, a equipe de Michel Lima foi valente e teve forças para suportar a pressão e garantir um resultado importante para o jogo de volta.

Para a partida desta tarde, o time da Lagoa Redonda depende apenas de si para avançar, da mesma forma que o clube paraense. Quem vencer, segue na competição. Em caso de novo empate, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Sabendo da dificuldade do confronto na capital cearense, o time de Marabá, inclusive, se movimentou bastante durante a semana e anunciou três novos reforços: o zagueiro Mailson, o meia Rafael Vila e o atacante Vinicius Baiano, que passou pelo Fortaleza em 2017.

PACAJUS

Já o Pacajus tem uma situação mais complicada. A equipe de Vladimir de Jesus vai encarar o Retrô, às 18h, na Arena de Pernambuco, precisando reverter a desvantagem no placar.

No primeiro confronto, no Estádio João Ronaldo, mesmo com um jogador a mais que o adversário por mais de 30 minutos na segunda etapa, o Cacique estava sendo derrotado por 2 a 0 até os acréscimos, quando Testinha marcou de pênalti e diminuiu o placar, acendendo um fio de esperança para a partida da volta.

Para seguir sonhando com o acesso, o Pacajus precisará vencer por no mínimo um gol de diferença, o que levaria a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, a equipe da Região Metropolitana de Fortaleza estará classificada diretamente. Já o Retrô precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final.