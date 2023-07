Série C: Floresta perde para o Operário/PR fora de casa e se aproxima do Z-4

Em sua segunda partida seguida fora de casa na Série C, o Floresta enfrentou o Operário/PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, e foi derrotado por 1 a 0. Cássio Gabriel marcou o gol que definiu o jogo. Com o resultado, o time paranaense assumiu a liderança da competição, com 25 pontos ganhos, enquanto o Floresta é o 15º colocado, com 14, um a mais do que o Remo/PA, clube que abre o Z-4.

Em um jogo que contava apenas com mulheres e crianças de até 16 anos nas arquibancadas, já que o time paranaense foi punido por conta de uma confusão no jogo contra o Paysandu, em junho, Operário e Floresta fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio, no qual o Verdão teve sua defesa bem postada e quase conseguiu sair na frente do placar.

Na volta para a segunda etapa, a equipe de Sérgio Soares começou melhor, mas viu os donos da casa equilibrarem as ações e tomarem conta do jogo após as modificações promovidas pelo treinador Rafael Guanaes. Com o domínio, o Fantasma mandou duas bolas no travessão, e, já na reta final, aos 40 minutos marcou com Cássio Gabriel para garantir os três pontos.

PRÓXIMO JOGO

O Floresta volta a campo na próxima segunda-feira (24), quando recebe o Figueirense/SC, às 20h, no Estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série C.