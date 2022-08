Série C: Floresta e Atlético-CE vencem e seguem na luta para fugir do rebaixamento

Floresta e Atlético-CE entraram em campo em busca de recuperação na Série C neste domingo (31). Na luta para fugir do rebaixamento, as equipes cearenses conseguiram resultados importantes diante do Brasil de Pelotas e do Aparecidense, respectivamente.

O Floresta venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Jô Almeida marcou e Gabriel Peres fez contra. A conquista deu ao time um respiro na competição, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Com 19 pontos, o clube é o 16º, primeiro fora do Z-4, com 19 pontos.

Legenda: Equipes se enfrentaram no estádio Aníbal Toledo. Foto: Divulgação/Aparecidense

Fora de casa, o Atlético-CE conquistou a segunda vitória seguida. A Águia venceu a Aparecidense por 3 a 1, no Estádio Aníbal Toledo, em Goiânia. Vanderlan (2) e Juninho Quixadá fizeram os tentos que garantiram uma posição a mais na tabela. O time está em 17º, é o primeiro do Z-4, e somou os mesmos 19 pontos do Floresta.

As duas equipes, no entanto, ainda podem ser ultrapassadas pelo Ferroviário. O Tubarão da Barra entra em campo nesta segunda-feira (1). O time enfrenta o Remo, às 20h (de Brasília), no Estádio Baenão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil