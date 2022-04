Série C de 2022 tem início nesta sábado (9); veja participantes e jogos da 1ª rodada

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana com a participação de 3 representantes cearenses - Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense - e novidades no regulamento.

A competição terá turno único, onde os 20 times se enfrentam, totalizando 19 jogos, com os oito primeiros garantem vaga na segunda fase. Os dez melhores ranqueados do torneio jogarão dez partidas em casa e nove fora, enquanto o restante fará dez partidas como visitante e nove como mandante.

Na segunda fase, os classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes cada, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores clubes de cada chave estão garantidos na Série B 2023 e os líderes fazem a final.

As principais novidades na Série C deste ano são Remo, Vitória, Confiança e Brasil/RS, rebaixados da Série B, além de Atlético Cearense, Campinense, Aparecidense e ABC, vindos da Série D.

Cearenses

São três os representantes cearenses na Série C. O Ferroviário é o mais experiente do trio, indo para sua 16ª participação na Terceirona, sendo a 4ª participação seguida. O Floresta vai para o seu segundo ano de Série C, enquanto o Atlético Cearense, é o estreante.

Legenda: O Ferroviário se reformulou para fazer uma boa campanha na Série C Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O Tubarão da Barra deixou boa impressão nas semifinais do Estadual diante do Fortaleza nos dois jogos que fez, mas caiu na 1ª Fase da Copa do Brasil. Assim, o Ferrão demitiu Paulinho Kobayashi e contratou Roberto Fonseca para comandar o time na Série C. O clube também reformulou o elenco, com jogadores como o volante Derley, o lateral-direito Lionn, o atacante Wagninho. Mas o principal destaque do time é Edson Cariús, que renovou contrato com o Ferrão.

No Floresta, a equipe comandada por Ricardo Drubscky fez uma Copa do Nordeste dentro de suas possibilidades, ainda que não tenha avançado para a 2ª Fase. Com um grupo reforçado para a Série C, o Verdão terá um time "alternativo" para a disputa da Série B Estadual, comandada por Raimundinho.

Legenda: O Floresta disputa a Série C do Brasileiro pelo 2º ano seguido Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Para a disputa da Série C, nomes como do zagueiro Perema, do lateral-esquerdo Carlinhos, do meia Renan Motao e dos atacantes Wesley Sousa e Klenisson, chegaram para reforçar o time, que jogará a 2ª Série C de sua história.

O Atlético Cearense vem com pretenções mais modestas após ser rebaixado da 1ª Divisão Estadual. O técnico Reginaldo França deixou o clube, com Betinho sendo contratado.

Já sem dos destaques do acesso na campanha histórica na Série D de 2021, a Águia se reforçou, anunciando 4 jogadores só nesta sexta-feira (8): os zagueiros Lucas Straub e Rodrigo Barreto, os atacantes Luís Soares e Marcelinho.

Confrontos da 1ª rodada da Série C

09/04 (sábado), 11h - Ypiranga-RS x Aparecidense, no Colosso da Lagoa

09/04 (sábado), 15h - Atlético Cearense x Campinense, no Domingão

09/04 (sábado), 17h - Remo x Vitória, no Baenão

09/04 (sábado), às 18h - Botafogo-PB x São José-RS, no Almeidão

09/04 (sábado), às 19h - Volta Redonda x Figueirense, Raulino de Oliveira

10/04 (domingo), às 16h - Floresta x Confiança, no João Ronaldo

10/04 (domingo), às 18h - Altos x Botafogo-SP, no Lindolfo Monteiro

10/04 (domingo), às 19h - Mirassol x Ferroviário, no Municipal de Mirassol

11/04 (segunda-feira), às 20h - Brasil de Pelotas x Manaus, no Bento Freitas

12/04 (terça-feira), às 19h - ABC x Paysandu, no Frasqueirão

Participantes

ABC

Colocação em 2021: Semifinalista da Série D 2021 (acesso)

Retrospecto em 2022: Estadual (Finalista), Copa do Brasil (1ª Fase)

Destaques: Allan Dias (Meia) e Wallyson (atacante)

Treinador: Fernando Marchiori

Altos

Colocação em 2021: 4º colocado Série D 2021 (acesso)

Retrospecto em 2022: Piauiense (Na semifinal), Copa do Brasil (3ª Fase), Copa do Nordeste (Quartas de finais)

Destaques: Mondragon (goleiro) e João Ananias (meia).

Treinador: Carlos Rabelo

Aparecidense

Colocação em 2021: Campeão da Série D 2021 (acesso)

Retrospecto em 2022: Goiano (7º na 1ª Fase)

Destaques: Wesley Matos (zagueiro) e Felipe Menezes (meia).

Treinador: Thiago Carvalho

Atlético Cearense

Colocação em 2021: Semifinalista da Série D 2021 (acesso)

Retrospecto em 2022: Cearense (7º na 1ª Fase)

Destaques: Lucas Straub (zagueiro) e Luís Soares (atacante).

Treinador: Betinho

Botafogo-PB

Colocação em 2021: 6º na Série C de 2021

Retrospecto em 2022: Paraibano (Semifinalista) e Copa do Nordeste (quartas de finais)

Destaques: Luis Carlos (goleiro) e Gustavo Coutinho (atacante).

Treinador: Gerson Gusmão

Botafogo-SP

Colocação em 2021: 13º na Série C de 2021

Retrospecto em 2022: Vice-Campeão (Troféu do Interior Paulista), Copa do Brasil (1ª Fase)

Destaques: Gustavo Xuxa (meia) e Bruno Michel (atacante).

Treinador: Leandro Zago

Brasil de Pelotas

Colocação em 2021: 20º na Série B de 2021 (rebaixado)

Retrospecto em 2022: Campeonato Gaúcho (Semifinalista), Copa do Brasil (1ª Fase)

Destaques: Gustavo Xuxa (meia) e Bruno Michel (atacante).

Técnico: Jerson Testoni

Campinense

Colocação em 2021: vice-campeão da Série D (acesso)

Retrospecto em 2022: Campeonato Paraibano (Semifinalista), Copa do Brasil (1ª Fase), Copa do Nordeste (1ª Fase)

Destaques: Mauro Iguatu (goleiro), Dione (meia), Olávio (atacante).

Técnico: Ranielle Ribeiro

Confiança

Colocação em 2021: vice-campeão da Série D (acesso)

Retrospecto em 2022: Campeonato Sergipano (Semifinalista)

Destaques: Adalberto (zagueiro), Everton (meia)

Técnico: Luizinho Lopes

Ferroviário

Colocação em 2021: 11º na Série C

Retrospecto em 2022: Cearense (Semifinalista), Copa do Brasil (1ª Fase)

Destaques: Vitão (zagueiro), Lionn (lateral-direito) e Edson Cariús (atacante)

Técnico: Roberto Fonseca

Figueirense

Colocação em 2021: 9º na Série C

Retrospecto em 2022: Catarinense (Semifinalista), Copa do Brasil (2ª Fase), Recopa Catarinense (campeão)

Destaques: Wilson (goleiro), Oberdan (meia)

Técnico: Júnior Rocha

Floresta

Colocação em 2021: 15º na Série C

Retrospecto em 2022: Copa do Nordeste (1ª Fase)

Destaques: Max Oliveira (zagueiro), Paulo Vyctor (atacante)

Técnico: Ricardo Drubscky

Manaus

Colocação em 2021: 7º na Série C

Retrospecto em 2022: Amazonense (Campeão) e Copa do Brasil (2ª Fase)

Destaques: Márcio Passos (meia), Jackie Chan (atacante)

Técnico: Evaristo Piza

Mirassol

Colocação em 2021: 16º na Série C

Retrospecto em 2022: Paulista (1ª Fase) e Copa do Brasil (3ª Fase)

Destaques: Camilo (meia), Osman (atacante)

Técnico: Ricardo Catalá

Paysandu

Colocação em 2021: 8º na Série C

Retrospecto em 2022: Paraense (vice-campeão) e Copa do Brasil (2ª Fase)

Destaques: Serginho (meia), Marcelo Toscano (atacante)

Técnico: Márcio Fernandes

Remo

Colocação em 2021: 17º na Série B (rebaixado)

Retrospecto em 2022: Paraense (campeão) e Copa do Brasil (3ª Fase)

Destaques: Felipe Gedoz (meia), Rodrigo Pimpão (atacante)

Técnico: Paulo Bonamigo

São José-RS

Colocação em 2021: 12º na Série C

Retrospecto em 2022: Gaúchão (6º lugar)

Destaques: Fábio (goleiro), Mazola (atacante)

Técnico: Paulo Henrique Marques

Vitória-BA

Colocação em 2021: 18º na Série B (rebaixado)

Retrospecto em 2022: Baiano (5º lugar) e Copa do Brasil (2ª Fase)

Destaques: Jádson (meia), Tréllez (atacante)

Técnico: Geninho

Volta Redonda

Colocação em 2021: 10º na Série C

Retrospecto em 2022: Carioca (12º lugar - rebaixado) e Copa do Brasil (1ª Fase)

Destaques: Wellington Silva (lateral), Hugo Cabral (atacante)

Técnico: Rogério Corrêa

Ypiranga-RS

Colocação em 2021: 10º na Série C

Retrospecto em 2022: Gaúcho (vice-campeão)

Destaques: Guilherme Amorim (meia), Hugo Almeida (atacante)

Técnico: Luizinho Vieira