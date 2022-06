Série C: Atlético-CE empata com o Vitória; Floresta é goleado pelo São José

Sábado amargo para Floresta e Atlético-CE em mais uma rodada da Série C. O Verdão da Vila foi goleado enquanto a Águia ficou no empate.

Atlético-CE 1 x 1 Vitória

O Atlético-CE ficou no empate de 1 a 1 com o Vitória no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Caio Acaraú marcou o gol pelo time cearense. Ao final da partida, jogadores discutiram e seis foram expulsos.

A equipe soma nove pontos e está em 18º na tabela. Ao todo, são duas vitórias, três empates e cinco derrotas. O próximo adversário será o Botafogo-PB, no Almeidão, domingo (19).

Legenda: Floresta é goleado por 4 a 0 pelo São José-RS. Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta EC

São José 4 x 0 Floresta

O Floresta foi goleado por 4 a 0 pelo São José/RS em jogo da décima rodada. O duelo ocorreu no Estádio Novelletto Neto, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Verdão da Vila segue na 14ª posição da tabela, com 10 pontos. A campanha da equipe tem três vitórias, um empate e seis derrotas.

O próximo adversário será o Volta Redonda/RJ, no Estádio Presidente Vargas. O duelo ocorre na segunda-feira (20), às 18 horas.