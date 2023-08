Série B: meia volta aos treinos e deve ser principal novidade na Ponte Preta contra o Ceará

Preocupada em pontuar para buscar o terceiro jogo sem derrota e continuar se afastando da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta teve uma boa notícia nesta semana. O experiente meia Elvis voltou a treinar e deve ser a principal novidade do time na partida contra o Ceará, fora de casa, no próximo domingo (20), na Arena Castelão, às 18h.

Elvis foi poupado da partida contra o Botafogo-SP, que terminou sem gols no último final de semana, por conta de dores no joelho, mas, após ser reavaliado pelo departamento médico e não apresentar incômodo, ele treinou normalmente, sem restrições, e arrancou sorrisos do técnico Pintado.

Caso mantenha um ritmo bom nos treinos finais, ele tem tudo para começar jogando. Por conta disso e pelo retorno de Artur na lateral esquerda após cumprir suspensão, o técnico Pintado deve fazer mudanças no time.

Legenda: Pintado está no comando da Ponte Preta há menos de um mês. Foto: Diogo Reis / Especial PontePress

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação com 27 pontos, seis atrás do Ceará, que tem 33. Uma vitória pode fazer a Macaca encostar nos times da primeira página da tabela de classificação.