Série B do Campeonato Brasileiro terá restrição para troca de técnico em 2021

A paciência da torcida e dos dirigentes vai ter que aumentar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Com a anuência dos clubes, a CBF conseguiu impor a regra para troca de técnico, assim como já havia feito na Série A. Cada time poderá ter apenas dois treinadores ao longo das 38 rodadas. E os técnicos também só poderão dirigir duas equipes na mesma competição.

Apesar de ter o mesmo formato, as divisões têm regulamento isolado. Assim, um mesmo técnico poderá passar por dois clubes na Série A e dois na Série B ao longo da temporada.

A nova regra determina que o clube começará a Segundona com um técnico inscrito. Se demitir este treinador, poderá inscrever mais um. Caso ocorra uma segunda demissão, o substituto terá de ser um profissional que já trabalhe registrado na comissão técnica ou nas categorias de base do clube há, no mínimo, seis meses.

Se o pedido de demissão partir do próprio treinador, não haverá limitação ao clube para contratar um novo técnico. Esse profissional, no entanto, só poderá ser inscrito por mais uma equipe durante toda a Série B.

Confira a primeira rodada da Série B de 2021:

Vasco x Operário-PR

Vila Nova x Botafogo

Guarani x Vitória

Náutico x CSA

Brasil-RS x Londrina

CRB x Remo

Coritiba x Avaí

Brusque x Ponte Preta

Confiança x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Goiás