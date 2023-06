Série B: Ceará tem mais de 80% de aproveitamento contra times da parte debaixo da tabela

O Ceará recebe o Avaí, nesta quarta-feira (28), às 19 horas no Castelão, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Após empatar fora de casa com o Sampaio Corrêa, o Alvinegro, em 7º com 20 pontos na tabela, precisa vencer o time catarinense para se aproximar no G4. Hoje a diferença é de 5 pontos para o Vitória, que tem 25.

O adversário do Vovô, é o 18º colocado com apenas 8 pontos, ocupando a zona de rebaixamento. E enfrentando adversários da parte debaixo da tabela, o retrospecto do Ceará nesta edição da Série B é positivo. São 4 jogos e de 12 pontos disputados, o Vovô conquistou 10, com um aproveitamento de 83,3%.

Legenda: O Vovô tem mais de 80% de aproveitamento contra times da parte debaixo da tabela da Série B, e venceu adversários como a Chapecoense, no Castelão, no dia de seu aniversário Foto: KID JUNIOR

Desempenho

O Vozão venceu fora de casa por 2 a 1 o ABC (que era o 19º na data do confronto), empatou com a Ponte Preta (17º) em 0 a 0 fora de casa, venceu o Tombense (18º) por 2 a 0 no PV e a Chapecoense (16º), por 2 a 0 no Castelão. São 6 gols marcados e apenas um sofrido.

Mandante x Visitante

O confronto coloca a frente duas equipes que fazem campanhas distintas, mas não vão bem como mandante (no caso o Ceará), e visitante (no caso do Avaí).

Em casa, o Vozão tem apenas a 15ª campanha, com apenas 6 pontos somados em 6 jogos. São duas vitórias e 4 derrotas, com um aproveitamento de apenas 33,3%. Sâo 5 gols marcados e 11 sofridos.

Já o Avaí, em 7 jogos como visitante, venceu apenas um - Tombense por 1 a 0 - empatou 5 e perdeu 5. O time marcou 5 gols e sofreu 12. O aproveitamento é de apenas 19%.