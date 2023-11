CBF divulga datas e horários dos dois últimos jogos do Ceará na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das duas últimas rodadas da Série B de 2023. A informação foi publicada no site oficial da entidade na tarde desta terça-feira (7). O Ceará enfrentará dois times que ainda lutam pelo acesso à Série A de 2024.

Na sequência de jogos, o Alvinegro fará uma partida como visitante, contra o Vila Nova, e outra como mandante, diante do Juventude. Atualmente, o Vovô é o 11º colocado, com 47 pontos em 35 jogos. A equipe não tem mais chances de acesso para a Série A e nem perigo de ser rebaixada para a Série C.

JOGOS DO CEARÁ - 37ª e 38ª RODADAS

37ª rodada

19/11 (domingo) - 18h - Vila Nova x Ceará - Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia (GO)

38ª rodada

25/11 (sábado) - 17h - Ceará x Juventude - Estádio Presidente Vargas - Fortaleza (CE)

