Série A conhece os seus 20 times para 2024; saiba quem serão os adversários do Fortaleza

A Série A do Campeonato Brasileiro definiu nesta quarta-feira (6) os participantes da edição 2024. Único representante cearense na disputa, o Fortaleza completará seis temporadas consecutivas na elite do futebol brasileiro, superando o recorde de Bahia (2017-2021), Sport (2014-2018) e Ceará (2018-2022).

Ao todo, três equipes do Nordeste, 10 do Sudeste, cinco do Sul e duas do Centro-Oeste.

Santos, Goiás, Coritiba e América-MG caíram da Série A, enquanto Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO subiram da Série B.

VEJA AS EQUIPES QUE DISPUTARÃO A SÉRIE A EM 2024: