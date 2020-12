Série A: confira desfalques de Ceará e Fortaleza para Clássico-Rei

O último Clássico-Rei da temporada de 2020 ocorre neste domingo (20), às 20h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro. Será o 7º e último confronto entre Ceará e Fortaleza no ano e se mostra decisivo para sequência da competição.

Às vésperas do confronto, os clubes buscam sigilo para tentar surpreender na partida. Mas as duas comissões técnicas têm dúvidas quanto ao plantel titular.

Legenda: Vina é o artilheiro do Ceará na temporada, com 18 gols Foto: Camila Lima / SVM

No caso alvinegro, o volante Willian Oliveira segue em trabalho de transição. O mesmo se aplica ao centroavante Felipe Vizeu, que sentiu lesão muscular e está no departamento médico.

Dentre os retornos, o meia Vina, artilheiro do Vovô na temporada com 18 gols. Cumpriu a suspensão e deve ser escalado. O volante Ricardinho também retorna após se recuperar da Covid-19.

Confira provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, T. Pagnussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Léo Chú; Cléber.

Legenda: O zagueiro Quintero era o capitão do Fortaleza no início de 2020 Foto: Camila LIma / SVM

Já o lado tricolor tem dificuldade no sistema defensivo. Marcelo Chamusca não tem à disposição os zagueiros Quintero e Roger Carvalho, ambos tratando contusão na coxa direita.

Para o confronto, no entanto, registra a volta de três peças importantes. Bruno Melo, que estava suspenso, além do volante Derley e o atacante Romarinho, ambos tratados do novo coronavírus.

Confira provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Wellington Paulista e Osvaldo.