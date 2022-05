Série A: Botafogo x Fortaleza tem nova mudança de horário

O jogo entre Botafogo e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, teve o horário alterado mais uma vez. A partida voltou ao seu horário original, às 18 horas (de Brasília). Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a mudança para 16 horas na manhã desta segunda-feira (9), mas à noite a partida teve nova mudança de horário.



Motivo

O motivo da nova mudança foi após decisão baseada em nova avaliação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, recebida pela DCO nesta data, revogando recomendação anterior, que versava sobre não programar os jogos Botafogo x Fortaleza e Vasco da Gama x Bahia (este pela Série B) na mesma data por questões de segurança e de efetivo insuficiente para eventos simultâneos. No novo documento a corporação aceita o pedido para a manutenção dos jogos citados na mesma data –15/05, domingo – conforme originalmente previsto na tabela das respectivas competições.

Data

Botafogo e Fortaleza se enfrentam no domingo (15), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.