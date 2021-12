Sérgio Ramos se desculpa com torcedores do PSG após expulsão: "novo dia para aprender"

O zagueiro espanhol Sérgio Ramos, do Paris Saint-Germain, recebeu o primeiro cartão vermelho pelo novo clube, no empate em 1 a 1 do PSG com o Lorient, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

A advertência aconteceu após o espanhol entrar no 2° tempo, no lugar de Nuno Mendes, e cometer duas faltas entre os 36 e 39 minutos, sendo advertido com dois cartões amarelos e, posteriormente, o vermelho. Nas redes sociais, após a partida, o zagueiro pediu desculpas ao torcedor parisiense.

Sérgio Ramos Zagueiro do PSG "Hoje é um novo dia para aprender. Amanhã é um novo dia para melhorar. Sempre olhando para frente. Seguimos!"

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 22, 2021

O duelo diante do Lorient foi apenas a terceira partida desde que Sérgio Ramos chegou ao Paris Saint-Germain. Na coletiva pós-jogo, o técnico Mauricio Pochettino saiu em defesa do zagueiro.

Mauricio Pochettino Técnico do PSG "É futebol, isso poderia acontecer com qualquer um"

No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain lidera com folga. A equipe soma 46 pontos, após 14 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O próximo confronto acontece no dia 09 de janeiro, contra o Lyon.

