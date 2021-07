Sergio Ramos é o novo reforço do Paris Saint-Germain (PSG), afirma rádio francesa

Um dos principais ídolos recentes do futebol espanhol, o zagueiro Sergio Ramos será o novo reforço do Paris Saint-Germain (PSG). O ex-capitão do Real Madrid estava livre no mercado e acertou contrato de duas temporadas, segundo informações da rádio francesa RMC.

O vínculo com o time madridista foi encerrado oficialmente nesta quarta-feira (30). De acordo com a emissora, restam apenas os exames médicos para a oficialização da contratação.

Em caso de desfecho positivo, o PSG será o terceiro clube na carreira de Ramos. Revelado pelo Sevilla, o atleta defendeu o Real por 16 anos, conquistando todos os principais títulos do futebol profissional, como a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

PSG com elenco forte

A manutenção de atletas de alto nível no elenco francês foi um dos pontos que atraiu o zagueiro. Na França, vai atuar com os atacantes Mbappe e Neymar. O jogador de 35 anos era especulado no Manchester United-ING e no Bayern de Munique-ALE.

A expectativa é que o defensor fique com a vaga do brasileiro Thiago Silva no setor. O zagueiro da Seleção Brasileira era o capitão do PSG e não teve o contrato renovado em 2020. Hoje, os titulares da defesa são Marquinhos e Kimpembe.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte