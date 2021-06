Sérgio Perez vence GP do Azerbaijão após vacilos de Hamilton e Verstappen

O mexicano Sérgio Perez venceu o GP do Azerbaijão, que aconteceu na manhã deste domingo (6). A vitória veio após Hamilton vacilar na relargada, sair do traçado da pista e deixar o caminho livre para ele. A três voltas do fim do GP, o pneu esquerdo traseiro do carro de Max Verstappen estourou sozinho, o holandês bateu no muro e deixou escapar uma vitória certa.

A classificação tem Verstappen em primeiro, com 105 pontos, com Hamilton em segundo, com 101. Perez é o terceiro colocado, com 69. O mexicano, que fez uma corrida segura, assumiu a terceira posição do campeonato.

Pódio

O pódio teve ainda o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, em segundo. O tetracampeão não chegava entre os três primeiros desde o GP da Turquia, em 2020, quando foi terceiro. O francês Pierre Gasly foi o terceiro.

Como foi a corrida

Até o acidente, a Red Bull fazia uma corrida quase perfeita, sobretudo pela atuação de seus mecânicos na primeira parada nos boxes de Verstappen e Pérez. Enquanto a Mercedes novamente fez Hamilton perder tempo para trocar os pneus, os pilotos da Red Bull aproveitaram para tomar do inglês a liderança da prova.

O heptacampeão havia assumido a ponta após deixar o pole position Charles Leclerc para trás. O piloto da Ferrari largou bem, mas seu fraco ritmo de prova o fez perder posições rapidamente -ele terminou em quarto. Com o erro no fim, Hamilton terminou a corrida na 15ª posição.

Um pouco antes da batida de Max Verstappen, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, havia sofrido um acidente parecido. O pneu esquerdo traseiro dele também furou, ele bateu no muro e provocou a entrada do safety car, que permaneceu na pista por cinco voltas.

A próxima etapa da F-1 será disputada no Canadá, no próximo domingo (13).