Papellin comenta sobre mercado da bola, Vojvoda e campanha do Fortaleza; veja entrevista

O Fortaleza Esporte Clube realiza uma campanha histórica em 2021. No G-4 da Série A e nas quartas de final da Copa do Brasil, o time vivencia um momento consolidado nos últimos anos. E o processo foi acompanhado de perto por Sérgio Papellin, executivo de futebol tricolor.

Natural de Iguatu, o profissional teve influência direta na gestão leonina no passado e retornou para a equipe em 2017. Desde então, acessos à elite nacional, títulos inéditos (Série B e Copa do Nordeste) e a vaga na Copa Sul-Americana conquistada em 2019.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o mandatário comentou sobre o mercado da bola, o relacionamento com o elenco atual e o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Confira a entrevista completa:

DN: Papellin, o Fortaleza apresenta uma evolução histórica entre 2017 e 2021, com títulos e a consolidação na Série A. Como você avalia esse momento e a atual campanha no Brasileirão?

"Passei várias situações no Fortaleza, mas o momento é espetacular nesses últimos cinco anos. É verdade que no ano passado teve uma dificuldade de seguir na Série A, a saída do Rogério Ceni atrapalhou, mas o clube permaneceu. Esse ano temos uma campanha fantástica, começamos o planejamento ainda com o Enderson, teve a chegada do Alex Santiago (novo diretor de futebol), investimento no CIFEC, então foi um planejamento bem feito. Alguns atletas que queríamos no passado trouxemos agora e também acertamos na comissão técnica do Vojvoda. Agora mesmo eu estava falando com o Lucas Lima, que esteve aqui em 2018 com o Palmeiras. Ele se impressionou como mudou (a estrutura) porque viu uma evolução impressionante. Agora, quando chega um jogador com um nível melhor, não sente tanto a diferença de estrutura como em outras épocas, então isso tem sido fantástico o momento, é algo para frente, que deixamos um legado”.

DN: Nos objetivos traçados no início de 2021, com o desempenho atual, onde você acha que o Fortaleza pode chegar até o fim da Série A do Brasileiro?

“O desempenho é bem além do que todo mundo esperava, uma pontuação bem melhor. A ideia é conseguir uma vaga para uma competição Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, mas a nossa meta era permanecer e conseguir uma vaga na Sul-Americana”.

DN: Ao longo do ano, o departamento de futebol recebeu mudanças entre profissionais, incorporação de tecnologia no CIFEC e novos processos internos. Com muita experiência no Fortaleza, consegue traçar diferenças no setor?

"Tem sido muito importante, não apenas a qualificação dos profissionais, mas os programas que usamos, os processos, isso tem sido muito importante. O mercado sul-americano, que poucas equipes monitoram, nós temos acompanhando bem, se tornou uma alternativa. Conseguimos peças, algumas tentamos, mas o clube não liberou, mas trabalhamos para suprir as carências (do elenco). O Vojvoda é adepto de um elenco enxuto como era o Rogério, na gestão de grupo é importante ter todo mundo motivado porque alguns ficam em segundo plano, então tentamos ter um elenco com qualidade, comprometimento, para manter essa mentalidade vencedora”.

DN: O técnico Vojvoda mudou bastante a escalação do Fortaleza e concedeu mais oportunidades para alguns atletas, como Boeck. Como vê o relacionamento do elenco atual?

"Esse grupo é muito comprometido, temos um ambiente de trabalho muito bom, os jogadores estão felizes. E quando tem um elenco qualificado todo mundo quer jogar, briga para ganhar a posição, isso é muito bom. Foi algo que conseguimos com convicção na montagem do elenco. Se um jogador está em alta no Flamengo você não vai trazer, mas se sabe que mesmo estando em baixa, pode recuperar, consegue uma condição financeira melhor e tem o retorno. Todo mundo criticou o Benevenuto, o Robson, ninguém acreditava no Pikachu, que hoje ganha menos do que ganhava no Vasco. Eu até conversava com um empresário outro dia, e ele disse que quando se encontra com jogador, a única coisa que fala é do time, ninguém fala em sair, e isso é fantástico, mostra que o clube está trabalhando a cada dia para eles se sentirem felizes, e o grupo vira uma família”.

DN: Em 2021, o Fortaleza contratou bastante, trouxe reforços da janela internacional, e agora anuncia o meia Lucas Lima. Qual a folha salarial atual e como funciona essa engenharia financeira de administrar um elenco maior e buscar a compra de atletas, como o Éderson?

“É feito milagre. Com a ausência do torcedor, a receita caiu muito mesmo, então existe essa engenharia financeira para pagar em dia e manter as boas premiações com os objetivos traçados, é isso que nós temos feito, com esforço para injetar dinheiro porque o jogador gosta de boas premiações. Eles têm o salário, mas querem uma bonificação a mais, isso motiva o elenco. Sobre a folha salarial, hoje é de cerca de R$ 3,5 milhões. Trouxemos o Lucas Lima numa condição financeira excelente, nem estávamos planejando isso, mas tivemos a oportunidade de mercado”.

DN: O clube ainda está atento ao mercado? Tem alguma prioridade de contratação?

“Nós analisamos o elenco e temos carências sim, então estamos tentando mais reforços para a sequência da temporada. É sigiloso, não vou confirmar as posições ou os nomes, mas é importante dizer que não buscamos alguém apenas para trazer, estamos tentando atletas que possam brigar pela titularidade, de alto nível técnico, para agregar ao time de Vojvoda. Esse movimento vale também projetando a sequência, se tiver uma vaga em torneio sul-americano, tem que usar mais peças nas outras competições. Avaliamos também o Aspirantes, que faz boa campanha. O atacante Coutinho, emprestamos para Operário porque seria importante testá-lo em grau de exigência maior”.

DN: Como você percebe o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza?

“É espetacular o trabalho, não apenas Vojvoda, mas os auxiliares, o preparador físico, todos são muito bons. Esperamos que Vojvoda permaneça aqui no ano que vem, vamos trabalhar para que tenha a sequência, estamos felizes com o resultado, não só de pontuação, mas com o desempenho, o time tem jogado bem, e o torcedor quer exibição também, ganhar jogando bem, que conquiste as vitórias com merecimento, então o torcedor está feliz com Vojvoda também. Conseguimos isso, com grandes resultados e desempenho. Agora precisamos muito do torcedor, o dinheiro não cai do céu, futebol é caro, não tem nenhum milionário colocando dinheiro no clube, precisamos pedir ajuda ao torcedor através da mensalidade de sócio-torcedor, a manutenção deste receita é importante”.