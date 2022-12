Sergio Busquets anuncia aposentadoria da seleção da Espanha

O volante Sergio Busquets anunciou, nesta sexta-feira (16), sua despedida da seleção espanhola. O jogador foi capitão da "Roja" na Copa do Mundo do Catar, última competição com a camisa do seu país.

A Espanha ficou pelo caminho no Mundial após ser eliminada nas oitavas de final para o Marrocos, nos pênaltis. O experiente volante desperdiçou sua penalidade com a defesa do goleiro adversário, Bono.

O perfil nas redes sociais da seleção espanhola divulgou vídeo em homenagem ao jogador. A Federação destaca números e imagens marcantes sobre o meio-campista.

O presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, ressaltou a importância do jogador para a Espanha. "Sergio Busquets é um dos trunfos mais importantes do futebol espanhol", destaca.

NA HISTÓRIA

Sergio Busquets fez parte do time que conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O volante tem ainda no currículo com a camisa Roja o título da Eurocopa de 2012. O jogador entrou em campo com o time europeu em 143 oportunidades.