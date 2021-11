Sérgio Alves pede ao torcedor que não esqueça bandeira do Ceará no dia que "não estiver mais aqui"

Um ídolo alvinegro está de volta ao Ceará Sporting Club: o carrasco Sérgio Alves. Após se eternizar dentro de campo com o manto do Vovô, o ex-atleta foi convidado para ser um embaixador oficial do programa de sócio-torcedor do clube. E a função já trouxe uma missão repleta de emoção junto da torcida. Na sede em Porangabuçu, durante participação em live nesta quarta-feira (24), se emocionou e fez um pedido especial para o momento em que partir.

"Não esqueçam. No dia que o Sérgio Alves não estiver mais aqui, não esqueçam de pegar uma bandeira do Ceará e colocar lá (no caixão) para que eu leve junto comigo. É só esse o pedido que eu faço para vocês", declarou com olhos marejados.

Por meio de nota, o clube informou que o ídolo será o representante oficial da instituição nas ações com os associados do Time do Povo, "que se estenderão tanto em dias de jogos, como em eventos diversos envolvendo o torcedor alvinegro". Antes, Sérgio Alves teve uma experiência como treinador da equipe feminina do Alvinegro de Porangabuçu.

Leia mais #teaser($content) Jogada Torcedor do Ceará é surpreendido por Sérgio Alves em encontro no Feirão de Sócios e se emociona

Artilheiro, o ex-jogador carrega o nome de carrasco pela quantidade de gols no arquirrival Fortaleza, acumulando 23 gols em 25 jogos. Soma ainda quatro taças cearenses (1993, 1996, 1997 e 2002) e a honra de ser o 3º maior goleador da história do Ceará, com 141 tentos.