'Será a maior da história', afirma Marcelo Paz, sobre possível venda de Hércules

No 3º episódio do FortalezaCast, o presidente Marcelo Paz foi o convidado especial. Ao lado de Marta Negreiros e André Almeida, o mandatário comentou sobre assuntos do presente e do futuro do clube tricolor, além de questões como venda de jogadores, contratações, SAF e Liga Forte Futebol.

Questionado sobre uma possível saída do volante Hércules do Fortaleza na próxima janela de transferências, Marcelo Paz foi enfático.

'A tendência é que ele não vá para nenhum clube brasileiro. O mercardo internacional também olha muito para o Hércules. Pode ser que venha uma proposta do exterior para ele já nessa próxima janela. Se vier, com certeza será a maior venda. Eu não vendo por um valor menor que o David (10,85 milhões), que é a maior venda da história do clube. Se for abaixo disso, ele fica aqui', afirmou.

VEJA O VÍDEO ABAIXO:

CONFIRA A PARTICIPAÇÃO COMPLETA DO PRESIDENTE TRICOLOR: