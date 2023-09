Sensação de pertencimento marca jogo histórico do Fortaleza contra Corinthians

É elogiável ver alguns jogadores estrangeiros do Fortaleza, mesmo os que chegaram mais recentemente, escreverem em português nas redes sociais. Parece bobagem, mas é um esforço que diz muito sobre o quanto o atleta já faz parte do clube (ou o quanto quer isso). Deixou de ser indício de como o Leão do Pici recebe os atletas para ser uma marca, uma postura. Algo, claro, que deriva do amadurecimento da gestão de Marcelo Paz e equipe.

Para além da entrega em campo, criar laços com o torcedor é humanizar ainda mais o esporte. Aprofunda o significado do escudo. Cada jogador tem seu jeito de fazer isso. Com o Tricolor, essa sintonia já passou por altos e baixos - como toda torcida - mas é incondicional. Deu para ver mais uma amostra disso na saída dos atletas e da comissão técnica da sede do clube, no Pici, na noite do domingo (25).

O 1T da semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians começou ali: tingido pelo vermelho de cada coração tricolor. Era rua de fogo, era rua do amor... Todos na direção do Aeroporto Pinto Martins. O cinza do saguão foi rompido pelo coro de vozes.

O plantel liderado por Vojvoda já fez história ao se tornar o 1° time nordestino a estar nessa fase do torneio. Uma vantagem mental que não anula a gana pelo título, mas permite o prazer de entrar em campo já certo do momento histórico. O desafio é chegar ao próximo capítulo.

Mas, antes, há o Corinthians. Meio cambaleante, meio camaleão. O grupo comandado por Luxemburgo está mal no Brasileiro, mas vem de vitória em cima do líder Botafogo. Na Sula, o Timão sofreu o que podia e avançou até a semi. Apesar da má fase, tem jogadores experientes em partidas decisivas. É uma caixa potente de surpresas. Na Neo Química Arena, não vai hesitar.

A sensação de pertencimento marca esse histórico jogo do Fortaleza contra o Corinthians, pela semifinal da Sul-Americana, nesta terça, em São Paulo. O Tricolor embarcou rumo a um novo patamar de sonho. Numa simbiose, time, torcida e diretoria vivem esse mesmo futuro como propósito: o de um título internacional. Pode ser "Bora, Leão!", "É o Laion", "Hermanito...". Não importa o idioma quando o futebol é a linguagem universal. Tudo é possível.