Semifinal da Libertadores tem classificados definidos; veja confrontos e datas

A Libertadores definiu todos os semifinalistas da temporada de 2022. Ao todo, quatro clubes estão na disputa pelo principal título de clubes da América do Sul, com dois confrontos: Palmeiras x Athletico-PR e Flamengo x Vélez-ARG. Assim, o Brasil tem um representante confirmado na final.

O duelo nacional, inclusive, abre a semifinal. A primeira partida será no dia 30 de agosto, uma terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30. O retorno será em 6 de setembro, também na terça, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O maior placar agregado avança à decisão.

Na outra chave, Flamengo e Vélez-ARG se enfrentam nos dias 31 de agosto, no estádio argentino José Amalfitani, e 6 de setembro, no Maracanã. As duas partidas estão marcadas para as 21h30.

Semifinal da Libertadores

Jogos de ida

30.08 - Athletico-PR x Palmeiras | Arena da Baixada, às 21h30.

31.08 - Vélez (ARG) x Flamengo | José Amalfitani, às 21h30.

Jogos de volta

06.09 - Palmeiras x Athletico-PR | Allianz Parque, às 21h30.

07.09 - Flamengo x Vélez (ARG) | Maracanã, às 21h30.

Quando será a final da Libertadores?

Legenda: O estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, é a casa do Barcelona de Guayaquil Foto: divulgação / Barcelona de Guayaquil

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de outubro de 2022, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. Mais detalhes, como o horário do confronto e o preço dos ingressos, serão revelados pela Conmebol apenas com a definição dos finalistas da temporada.

O equipamento tem capacidade para 57 mil pessoas. Em 2021, na final entre Flamengo x Palmeiras, que terminou com o título alviverde da Liberta, os valores se alternaram entre 200 a 650 dólares.