Semifinal da Copa Sul-Americana tem classificados definidos; veja confrontos e datas

A Copa Sul-Americana definiu todos os semifinalistas da temporada de 2022. Ao todo, quatro clubes estão na disputa pelo título, com dois confrontos: São Paulo x Atlético-GO e Melgar (PER) x Independiente del Valle (EQU). Assim, o Brasil tem um representante confirmado na final.

O duelo estrangeiro abre a semifinal. A primeira partida será em 31 de agosto, uma quarta-feira, no Equador, às 21h30. O retorno será em 7 de setembro, no Peru, também na quarta, às 21h30. O maior placar agregado avança à decisão.

Na outra chave, São Paulo e Atlético-GO se enfrentam nos dias 1º de setembro, no Serra Dourada, e 8 de setembro, no Morumbi. As duas partidas estão marcadas para 21h30.

Semifinal da Libertadores

Jogos de ida

30.08 - Independiente del Valle (EQU) x Melgar (PER) | Rodrigo Paz Delgado, às 21h30.

31.08 - Atlético-GO x São Paulo | Serra Dourada, às 21h30.

Jogos de volta

07.09 - Melgar (PER) x Independiente del Valle (EQU) | Monumental de la Unsa, às 21h30.

08.09 - São Paulo x Atlético-GO | Morumbi, às 21h30.

Quando será a final da Libertadores?

Legenda: O estádio Mário Kempes, na Argentina, foi escolhido para a final da Copa América Foto: divulgação / Conmebol

A final da Copa Sul-Americana está marcada para 1º de outubro de 2022, no estádio Mário Kempes, em Córdova, na Argentina. Mais detalhes, como o horário da partida e o preço dos ingressos, serão revelados pela Conmebol apenas com a definição dos finalistas da temporada.

A praça esportiva tem capacidade para 57 mil pessoas. A sede da decisão era Brasília/DF, no Mané Garrincha, mas foi alterada por conta do proximidade da data das eleições para a presidência no Brasil.