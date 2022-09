Semifinais do Mundial de Vôlei: veja horários, datas e onde assistir

As semifinais do Mundial de Vôlei vão ocorrer neste fim de semana. Além do Brasil, Polônia, Eslovênia e Itália entram em quadra na briga pelas duas vagas da final. Os duelos serão neste sábado (10) e a decisão no domingo.

O Brasil encara a Polônia, grande rival da seleção, no primeiro jogo da semifinal. O duelo será às 13h (de Brasília). Em seguida, às 16h, Eslovênia e Itália duelam pela última vaga. As partidas serão em Katowice, cidade polonesa.

Agenda de Jogos das semifinais do Mundial de Vôlei

13h - Brasil x Polônia

16h - Eslovênia x Itália

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte