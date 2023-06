Semifinais do Brasileirão Feminino de 2023 estão definidas; veja confrontos

As semifinais do Brasileirão Feminino foram definidas após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira (26). Além das Brabas, outras três equipes paulistas se classificaram: São Paulo, Ferroviária e Santos seguem na disputa pelo título nacional de 2023.

Nos jogos de volta das quartas, o Corinthians garantiu vaga após vencer o Cruzeiro por 4 a 2. Já o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1. A Ferroviária venceu por 3 a 0 e eliminou o Internacional. E o Santos eliminou o Flamengo por 4 a 1.

As quatro equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta. No primeiro confronto o Santos recebe o Corinthians pelo Grupo F. Na outra chave, do Grupo G, a Ferroviária visita o São Paulo.

As datas e os horários dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF mas, conforme a tabela, a previsão é de que os jogos de ida ocorram entre 26 e 27 de julho. Os da volta devem ser realizados nos dias 2 e 3 de setembro. O intervalo se deve a realização da Copa do Mundo Feminina, que começa em 20 de julho e termina em 20 de agosto.