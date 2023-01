Semifinais de conferência da NFL são definidas; veja jogos, datas e onde assistir os playoffs

A disputa do Wild Card dos playoffs da temporada 2022/23 da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, chegou ao fim na última segunda-feira (16). Ao todo, seis partidas aconteceram nesta fase da competição, com seis equipes ficando pelo caminho.

COMO FOI O WILD CARD?

No último sábado (14), o San Francisco 49ers eliminou o Seattle Seahawks, ao vencer a partida por 41 a 23. No mesmo dia, o Jacksonville Jaguars ganhou do Los Angeles Chargers por 31 a 30, avançando para a próxima fase da competição.

Já no domingo (15), foi a vez de mais três partidas do Wild Card. O Buffalo Bills eliminou o Miami Dolphins, ao vencer o adversário por 34 a 31. O New York Giants venceu o Minnesota Vikings por 31 a 24 e eliminou o adversário. Por fim, o atual vice-campeão do Super Bowl, Cincinnati Bengals, eliminou o Baltimore Ravens, com vitória por 24 a 17.

O Wild Card dos playoffs da temporada 2022/23 da National Football League (NFL) foi encerrado na última segunda-feira (16). Neste dia, o Tampa Bay Buccaneers, do astro Tom Brady, encarou o Dallas Cowboys, na luta por uma vaga na próxima fase dos playoffs. Os Cowboys venceram por 31 a 14 e seguem na competição.

QUAL É A PRÓXIMA FASE DA NFL?

Agora, a NFL entra em uma nova fase dos playoffs: o Divisional Round. Esta etapa funciona como uma espécie de semifinal de conferência, definindo, portanto, as finais de cada conferência (leste e oeste). Oito equipes seguem vivas na disputa e sonham com o título do próximo Super Bowl.

JOGOS DO DIVISIONAL ROUND:

Jacksonville Jaguars x Kansas City Chiefs | Sábado (21), às 18h30 de Brasília | ESPN

New York Giants x Philadelphia Eagles | Sábado (21), às 22h15 de Brasília | ESPN

Cincinnati Bengals x Buffalo Bills | Domingo (22), às 17h de Brasília | ESPN

Dallas Cowboys x San Francisco 49ers | Domingo (22), às 20h30 de Brasília | ESPN