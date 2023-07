Semifinais da Copa do Brasil 2023: confira classificados, confrontos, datas e premiação

Com a classificação do Corinthians sobre o América-MG na tarde deste sábado (15), restam apenas quatro equipes vivas na luta pelo título da Copa do Brasil 2023. As quartas de final da competição chegaram ao fim e os confrontos das semifinais já estão definidos.

CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

Grêmio

Flamengo

São Paulo

Corinthians

O Grêmio superou o Bahia nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 2 a 2 no placar agregado. O Flamengo superou o Athletico-PR por 4 a 1, e o São Paulo superou o Palmeiras por 3 a 1, estes dois no placar agregado. O Corinthians superou o América-MG por 3 a 1 nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no placar agregado.

JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

Corinthians x São Paulo

Grêmio x Flamengo

QUANDO SERÃO AS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

A ordem dos confrontos e as datas e horários oficiais ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar disso, de acordo com a própria entidade, as partidas das semifinais vão acontecer nas semanas dos dias 26 de julho e 16 de agosto.

MANDOS DE CAMPO DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

Assim como as datas e horários oficiais, a ordem dos confrontos entre Corinthians x São Paulo e Grêmio x Flamengo ainda não foi confirmada pela CBF. Na segunda-feira (17), às 13h de Brasília, haverá um sorteio na sede da entidade que definirá os mandos de campo.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians embolsaram R$ 9 milhões pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil 2023. O vice-campeão do torneio receberá R$ 30 milhões e o grande campeão R$ 70 milhões.