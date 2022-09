Semifinais da Copa América de Basquete masculino: veja horários, datas e onde assistir

As semifinais da Copa América de Basquete masculino vão ocorrer neste fim de semana. Além do Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá entram em quadra na briga pelas duas vagas da final. Os duelos serão neste sábado (10) e a decisão no domingo.

O Brasil encara o Canadá, no primeiro jogo da semifinal. O duelo será às 20h40 (de Brasília). Antes disso, Argentina e Estados Unidos duelam, às 17h10. As partidas serão em Recife (PE), no ginásio Geraldão.

As quatro seleções garantiram vaga para os Jogos Pan-americanos de 2023, em Santiago, no Chile.

AGENDA DE JOGOS DAS SEMIFINAIS DA COPA AMÉRICA DE BASQUETE

17h10 - Argentina x Estados Unidos

20h40 - Brasil x Canadá

ONDE ASSISTIR

SporTV

