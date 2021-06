Sem zagueiro Luiz Otávio, Ceará sofreu sete gols em quatro jogos disputados

Um dos grandes trunfos do trabalho do técnico Guto Ferreira no Ceará é de conseguir montar uma equipe segura e intensa na marcação, com um sistema defensivo sólido. O zagueiro Luiz Otávio, capitão do time, sempre foi peça importantíssima para o bom desempenho neste quesito. Porém, ficou de fora dos últimos jogos por conta de lesão, e sem o camisa 13, o Alvinegro sofreu sete gols em quatro jogos.

A média de quase dois gols sofridos por partida (precisamente 1,75) é alta e obviamente não ocorre exclusivamente pela ausência de Luiz Otávio, mas é fato que o desfalque de um dos principais jogadores do time, que é referência técnica e também representa uma grande liderança dentro de campo, impacta na equipe.

Luiz Otávio se lesionou em 23 de maio, na final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. Desde então, o Ceará sofreu ao menos um gol nos jogos que fez, contra Jorge Wilstermann (derrota por 1 a 0), Grêmio (vitória por 3 a 2), Fortaleza (empate em 1 a 1) e Santos (derrota por 3 a 1).

Previsão de retorno

Legenda: O zagueiro Luiz Otávio segue "evoluindo bem" após entorse no tornozelo e no joelho Foto: Ceara SC / Stephan Eilert

De acordo com o Departamento Médico do clube, o zagueiro de 32 anos vem evoluindo bem após entorse no tornozelo e no joelho, mas segue em tratamento de fisioterapia e sem ser relacionado para os jogos.

O clube tem feito esforços para que ele esteja recuperado e em condições de atuar contra o Fortaleza, no Clássico-Rei desta quinta-feira (10), em duelo de volta pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida é importantíssima para o Alvinegro, já que define classificação às oitavas de final.