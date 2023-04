Sem Zago no BID, Coritiba será comandado por auxiliar em jogo contra o Fortaleza

No duelo contra o Fortaleza, o Coritiba não terá Antônio Carlos Zago no comando da equipe. O treinador ainda não foi oficializado pela equipe paranaense, que será comandada pelo auxiliar Leomir de Souza. As equipes se enfrentam em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão neste domingo (23), no Estádio Couto Pereira.

O técnico não teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Por isso, deve acompanhar o confronto entre Leão e Coxa nas tribunas do estádio.

Zago estava sem clube desde novembro do ano passado, quando deixou o Bolívar, da Bolívia. O técnico chega para substituir António Oliveira. Pela frente, terá a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na agenda.

Coritiba e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. O jogo é válido pela 2ª rodada do Brasileirão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo em tempo real e ao vivo.