Sem Vitor Gabriel, Ceará tem estreia de Álvaro diante do Guarani; veja escalações dos times

Atacante do Ceará, Vitor Gabriel está fora do jogo contra o Guarani, válido pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. O jogador apresentou desgaste físico e foi poupado para o duelo deste sábado (22), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Alvinegro busca a primeira vitória na competição.

Assim, o recém-chegado Álvaro substitui Vitor Gabriel, que é um dos artilheiros da equipe na temporada com 7 gols, além de ter dado quatro assistências. Veja a equipe titular para o duelo.

O pernambucano de 25 anos é um dos reforços anunciados pelo Alvinegro antes do fechamento da janela de transferências do dia 20 de abril. O atleta estava no Al-Khor (Catar) e veio para o Alvinegro com contrato definitivo.

O confronto será transmitido pelo SporTV, Premiere, Rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

VEJA ESCALAÇÕES: