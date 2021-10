Sem vencer há seis jogos, Ceará reencontrará Guto Ferreira, que está invicto no Bahia

Independente de desempenho, o que o Ceará precisa, no momento, é de resultados. Sem vencer há seis jogos no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro terá um velho conhecido como próximo adversário: o técnico Guto Ferreira, que está invicto no comando do Bahia.

O duelo entre nordestinos será às 19 horas desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, e é confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Alvinegro está atualmente na 14ª colocação, com 32 pontos, e o Tricolor vem logo atrás, em 15º, com um ponto a menos.

As duas equipes têm grande neccessidade de conquistar os três pontos, mas chegam para o duelo em momentos distintos.

O Alvinegro não vence há seis jogos seguidos, com quatro empates e duas derrotas neste período, e tem apenas um triunfo em nove jogos sob comando do técnico Tiago Nunes, que precisa dar uma resposta rápida.

Guto invicto

Por outro lado, o Bahia está invicto desde que Guto Ferreira assumiu o comando. O Esquadrão acumula duas vitórias e dois empates nos quatro jogos que realizou com o treinador, com cinco gols marcados e nenhum sofrido.

O time baiano vem em crescente na tabela e já deixou a zona de rebaixamento.

O encontro desta quarta-feira será importantíssimo para Ceará e Bahia, mas apenas um dos lados sairá satisfeito com a possibilidade de se afastar do Z-4.