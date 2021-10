Sem sofrer gols há três jogos, Ceará tem a quarta melhor defesa do Brasileirão

O trabalho do técnico Tiago Nunes no Ceará está apenas no começo. Até aqui, foram apenas quatro jogos no comando do time. Porém, um aspecto que já era destacado antes mesmo da chegada do técnico gaúcho segue se fortalecendo e é um importante pilar no Alvinegro: o sistema defensivo. Prova disso é que o Ceará tem a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro.

Nas quatro partidas com Tiago Nunes, o Vovô sofreu apenas dois gols, ambos na estreia, contra o Grêmio. Desde então, está há três jogos seguidos sem ser vazado, passando em limpo contra Santos, Chapecoense e Internacional.

Em 22 partidas realizadas, o Ceará sofreu apenas 21 gols (média inferior a um gol por rodada) e entre todos os 20 times do Brasileirão, está atrás apenas de Atlético-MG (15 gols sofridos em 23 jogos), Flamengo (20 gols sofridos em 21 jogos) e Sport (21 gols sofridos em 24 jogos).

O bom desempenho defensivo se justifica, também, pelo rendimento de jogadores importantes, como o goleiro Richard, que faz ótimo Brasileirão, os zagueiros Luiz Otávio e Messias, que formam dupla bastante sólida, e outras peças que garantem a proteção adequada, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Fernando Sobral.

Até mesmo Gabriel Lacerda, que é reserva, entrou muito bem quando necessário e deu conta do recado.