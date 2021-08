Sem sofrer gols em quase metade dos jogos que fez, Ceará é dono da 2ª melhor defesa do Brasileirão

Apesar das críticas de parte da torcida em relação ao desempenho ofensivo, se tem um setor do Ceará que está vivendo momento muito positivo é o sistema defensivo. Não à toa que o Alvinegro é o dono da 2ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro.

Até aqui, o Vovô foi vazado apenas 13 vezes em 15 rodadas, com média inferior de um gol sofrido por jogo. Fica atrás somente de Atlético-MG e Sport, que dividem a 1ª colocação neste ranking, já que ambos sofreram 11 gols em 15 partidas.

O Ceará fica na frente do Fluminense, que assim como o Alvinegro, também sofreu 13 gols, mas possui um jogo a menos, já que fez 14 partidas.

Um aspecto que chama atenção é a quantidade de vezes que o time comandado por Guto Ferreira passou sem ser vazado. Ao todo, em sete jogos o Ceará saiu de campo sem sofreu nenhum gol sequer, o que corresponde a praticamente metade das partidas feitas na Série A.

Na sequência de 11 jogos de invencibilidade, o Ceará sofreu apenas seis gols, e o bom desempenho do sistema defensivo como um todo tem sido o grande trunfo do Vovô na disputa do Brasileirão.

Guto Ferreira tem agora mais uma importante opção à disposição, já que Luiz Otávio retornou contra o Atlético-GO e Gabriel Lacerda cumpriu suspensão e pode retornar contra o Corinthians. A dúvida fica por conta do comandante alvinegro.