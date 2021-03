Sem retorno de público aos estádios, Ceará e Fortaleza recalculam orçamentos para 2021; veja valores

A atual situação da pandemia da Covid-19 no Brasil é extremamente preocupante. A continuidade do futebol tem sido pauta de discussões, e algumas medidas das autoridades tornaram mais restritivas as realizações de alguns campeonatos, como o Cearense, por exemplo. Certo é que isto tornou ainda mais distante um possível retorno de público aos estádios, o que faz com que Ceará e Fortaleza recalculem as projeções orçamentárias para 2021.

Em documentos oficiais, os dois clubes haviam divulgado as previsões de receitas para esta temporada contando com retorno de públicos nos jogos, em algum momento.

Há mais de um ano que a última partida com torcida no estádio foi realizada, e as arquibancadas vazias representam um espetáculo mais triste e, também, cofres mais vazios aos clubes.

Cálculo Tricolor

Legenda: Torcida do Fortaleza compareceu em bom número no Brasileirão 2019 Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza estipulou R$ 12,9 milhões advindas de bilheteria de partidas, entre todas as competições que disputará (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série A). O valor total corresponde a 11,4% de todo o orçamento que o clube havia projetado para este ano.

Em dezembro, quando divulgou a previsão orçamentária, a diretoria leonina imaginava que seria possível uma média de R$ 1,08 milhão com as rendas de bilheterias, a partir já do Estadual (R$ 1,4 milhão no documento).

Cálculo alvinegro

Legenda: Com os bons resultados esportivos que teve em 2020, Ceará contaria com estádios lotados em condições normais Foto: JL Rosa / SVM

O cálculo também foi feito no lado do Ceará. A diretoria do Vovô havia projetado R$ 10,5 milhões de receitas com bilheterias, quantia que equivale a 7% do total de receitas previstas.

Na perspectiva inicial dos alvinegros, publicada ainda em dezembro de 2020, a partir de março seria possível contar com um retorno gradativo dos torcedores, o que não se concretizou (e nem se sabe quando será possível).

Recalculando os números

Por motivos óbvios, tanto tricolores como alvinegros já refizeram os cálculos para que possam compensar o "rombo" na previsão orçamentária.

Com a redução dos valores, excluindo o item "Bilheteria", a previsão orçamentária do Fortaleza passa de R$ 113,7 milhões para R$ 100,8 milhões. A do Ceará passa de R$ 151,9 milhões para R$ 141,4 milhões.

"Essa bilheteria estava mais estimada para o 2º semestre, mas eu não estou contand mais com isso, tendo em vista que imagino que não será possível. É um sentimento particular, que eu tenho hoje, pelo que vejo como o cenário está se desenrolando. Diminuímos o orçamento total, então", disse ao Diário do Nordeste o presidente Robinson de Castro, do Ceará.

O pensamento do cartola alvinegro é o mesmo de Maurício Guimarães, diretor financeiro do Fortaleza.

"Precisamos rever mais uma vez o orçamento. Esse item, na minha visão, será zerado. Não devemos voltar a ter estádio aberto tão cedo. Fizemos a projeção no fim de 2020 mas com uma expectativa de retomada aos estádios em abril de 2021, só que estamos no momento mais forte da pandemia. O nosso pensamento é de ajustar o orçamento, com uma redução do valor de bilheteria", afirmou o dirigente.