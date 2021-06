Sem repetir escalações na Série A, Vojvoda busca encontrar onzena ideal para o Fortaleza

O empate sem gols diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul, marcou o 30° jogo do Fortaleza Esporte Clube na temporada 2021. A sequência sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda é positiva, com bom desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, o desgaste gerado pelo acúmulo de jogos, gera perdas por lesão e por precaução do departamento médico. Desta forma, o treinador segue buscando a onzena ideal para garantir o entrosamento e um melhor rendimento de seus comandados.

Com apenas uma derrota em sete jogos disputados na Série A, o Fortaleza vive constantes mudanças, principalmente no meio-campo, com mexidas que buscam melhorar o quesito técnico, mas, além disso, a intensidade no setor criativo da equipe.

Legenda: Romarinho disputou três partidas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Busca pelo encaixe ideal no meio-campo

Dos setes jogos disputados pelo Fortaleza na elite do futebol nacional, Vojvoda não repetiu a escalação em nenhuma partida. A defesa e o ataque são os pontos de certeza do comandante argentino, mas o meio-campo é dúvida frequente na cabeça do treinador.

Os volantes Éderson e Felipe e o ala direita Yago Pikachu são os atletas do setor que mais disputaram jogos pelo Fortaleza sob o comando de Vojvoda, com seis partidas na Série A do Brasileiro. Em compensação, a ala esquerda e o meio-campo, são de muitas alternâncias por parte da comissão técnica tricolor, que sofre para criar boas oportunidades quando Lucas Crispim não está em campo. Matheus Vargas, Luiz Henrique, Carlinhos e Romarinho estiveram entre os titulares nas posições durante partidas da competição.

Com poucos desfalques pontuais na equipe, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá, enfim, montar o seu meio-campo da maneira como pretende disputar os duelos pela elite. Lucas Crispim, bem fisicamente, é presença carimbada na equipe do técnico argentino, que busca imposição diante do adversário, além de procurar o gol a todo momento. O meio-campista tricolor consegue desempenha a função defensiva e ofensiva com boa leitura.

O caminho para o início dos testes de Vojvoda para a onzena ideal e a definição do setor criativo (meio-campo) do Fortaleza deve iniciar nesta quarta-feira (30) diante da Chapecoense, às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro.

Legenda: Éderson é o atleta do setor de meio-campo que mais disputou partidas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Atletas do Fortaleza que iniciaram como titular na Série A

Felipe Alves - 7 jogos

Tinga - 7 jogos

Marcelo Benevenuto - 7 jogos

Titi - 7 jogos

Yago Pikachu - 6 jogos

Éderson - 6 jogos

Felipe - 6 jogos

David - 5 jogos

Robson - 5 jogos

Matheus Vargas - 4 jogos

Wellington Paulista - 3 jogos

Romarinho - 3 jogos

Carlinhos - 2 jogos

Luiz Henrique - 2 jogos

Matheus Jussa - 1 jogo

Daniel Guedes - 1 jogo

Ronald - 1 jogo