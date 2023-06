Sem reação: Sempre que saiu atrás no placar, Ceará foi derrotado na Série B 2023

A campanha do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro após 12 rodadas é de altos e baixos, com o Vovô alternando grandes vitórias com derrotas decepcionantes, evitando que o clube engrene na competição. Hoje o Alvinegro está na 7ª colocação com 19 pontos, 4 do G4.

E um dado intrigante da campanha alvinegra na Série B é que sempre que saiu atrás no placar, o Ceará foi derrotado na Série B. Ou seja, o Vovô não mostrou poder de reação em nenhum dos 5 jogos que perdeu, sem conseguir uma virada ou nem mesmo empatar, e em todas suas vitórias (6), o time saiu na frente no placar.

Contrastes

Analisando as 5 derrotas alvinegras, o time saiu atrás em todas e em 4 delas sequer fez gol: Ituano (2x0 no Novelli Junior), Guarani/SP (3x0 no PV), Vitória (2x0 no PV), Novorizontino (3x0 no Castelão). O jogo que fugiu à regra foi diante do CRB, do Castelão, quando perdeu por 3 a 1.

E nas 6 vitórias, o Alvinegro sempre saiu na frente: ABC (2x1 no Frasqueirão), Tombense (2x0 no PV), Criciúma (2x1 no Henriberto Hulse), Londrina (3x1 no Estádio do Café), Chapecoense (2x0 no Castelão) e Atlético/GO (3x0 no Antônio Acciolly).

Contra o ABC, Vitor Gabriel abriu o placar para o Ceará aos 6 minutos de jogo. Diante do Criciúma, Nícolas abriu o placar logo aos 3 minutos. E diante do Londrina, Willian Maranhão fez aos 2 minutos de jogo.

Força mental

Ou seja, o técnico Eduardo Barroca terá que trabalhar o mental do Ceará para superar as adversidades na competição, reagindo quando ficar em desvantagem no placar.

Se por um lado a equipe consegue manter o resultado quando sai na frente, ao estar em desvantagem, não tem conseguido reagir.

Campanha Ceará Série B

Ceará 1x3 CRB

Atlético Goianiense 0x3 Ceará

Ceará 2x0 Chapecoense

Ceará 0x3 Novorizontino

Londrina 1x3 Ceará

Criciúma 1x2 Ceará

Ceará 2x0 Tombense

Vitória 0x2 Ceará

Ponte Preta 0x0 Ceará

ABC 1x2 Ceará

Ceará 0x3 Guarani/SP

Ituano 2x0 Ceará