Sem proposta do exterior, Éderson deve ficar no Corinthians para 2022

O volante Éderson deve permanecer no Corinthians para a temporada de 2022. Um dos destaques do Fortaleza na Série A, o atleta encerrou vínculo de empréstimo com o time cearense e retornou ao clube paulista. Segundo o UOL, o atleta de 22 anos ainda não recebeu propostas oficiais do exterior.

Assim, a expectativa é que permaneça no elenco principal. Com contrato até 2025, o departamento de futebol acreditava em uma negociação para o mercado europeu, em cenário que impediu a chance de renovação contratual com o Leão, que tinha interesse na compra em definitivo ou em novo empréstimo.

Durante a janela de transferências, o Atlético-MG também consultou a situação do volante. Sondado pelo Newcastle-ING ao longo do ano, Éderson atuou em 58 partidas com a camisa tricolor e esteve no radar da Seleção Brasileira. Revelado pelo Desportivo Brasil, também tem passagem pelo Cruzeiro.