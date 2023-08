Sem marcar gols pelo Ceará, Hygor Cléber é anunciado pelo Criciúma; confira

Como anunciado antecipadamente pelo Diário do Nordeste, Hygor Cléber acabou acertando sua volta para a equipe do Criciúma. O atacante foi emprestado ao Tigre até o fim de 2023.

Hygor havia se desligado do Ceará no sábado (30), onde jogou 13 jogos e não marcou nenhum gol, atuando em partidas da Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Pelo time de Santa Catarina, na passagem anterior, marcou 13 gols, em 47 partidas.

Confira o anúncio do atacante, pelo Tigre:

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (2), às 21h30, pela 21ª rodada da Série B, contra a equipe do Guarani de Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Vovô ocupa a 10ª posição na tabela e o Guarani está na 5ª colocação.