Sem Maracanã, Fluminense deverá enfrentar o Fortaleza em Volta Redonda pela Série A

Com o Maracanã, no Rio de Janeiro, fechado por tempo indeterminado, o Fortaleza deve enfrentar o Fluminense, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. O jogo está marcado para o dia 3 de setembro, domingo.

Segundo o ge, o Fluminense já contatou a administração do Raulino de Oliveira para poder usar o estádio. O Maracanã ainda não tem data marcada para a reabertura, diante disso não é possível afirmar quantas partidas o Fluminense vai perder.

Antes do Fluminense, o Fortaleza tem o duelo contra o América-MG, pela Sul-Americana, que acontece na quinta-feira (24), às 19h. Além de jogar contra o Coritiba no domingo (27), às 18h30 e fazer o jogo da volta contra o América-MG, na quinta-feira, (31), às 19h, na Arena Castelão, que também enfrenta problemas com o gramado.