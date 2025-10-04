Diário do Nordeste
Sem Lucas Crispim, Fortaleza divulga relacionados para enfrentar o Juventude; veja lista

Além do meia, Bruno Pacheco e João Ricardo também desfalca o Leão

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 14:56)
Jogada
Legenda: Técnico argentino Martín Palermo relacionou 24 jogadores para a partida contra o Juventude
Foto: Raísa Martins/SVM

O Fortaleza embarca para Caxias do Sul, para confronto com o Juventude, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão entra em campo neste domingo (5), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Para o confronto, o Leão terá 6 ausências: Weverson, João Ricardo, Lucca Prior, Bruno Pacheco, Moisés e Lucas Crispim. A novidade fica pela ausência do meia, que foi substitúido na última partida alegando se sentir mal.

O técnico argentino Martín Palermo relacionou 24 jogadores para o confronto.

VEJA RELACIONADOS

Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
Laterais: Eros Mancuso e Diogo Barbosa
Zagueiros: Gastón Ávila, Kuscevic, Brítez e Lucas Gazal
Meio-campistas: Matheus Pereira, Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Pablo Roberto e Lucas Sasha
Atacantes: Lucero, Marinho, Deyverson, Yago Pikachu, Breno Lopes, Adam Bareiro e Herrera

BOLETIM MÉDICO DIVULGADO PELO CLUBE

  • Weverson: edema muscular no adutor da coxa direita;
  • João Ricardo: tendinite no ombro direito;
  • ⁠Lucca Prior: desconforto no púbis;
  • Bruno Pacheco: edema no músculo posterior da coxa esquerda.
  • Moisés: em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
  • Lucas Crispim: fadiga muscular.

JOGO DECISIVO

O Leão vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense no última quinta-feira (2). A partida contra o time da serra gaúcha, fora de casa, representa um confronto direto para o Leão que briga contra o rebaixamento na Série A.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto

