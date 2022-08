Sem jogos até o fim do ano, Ferroviário quer antecipar eleições e acelerar planejamento para 2023

O Ferroviário vive momentos de definição após a traumática participação na Série C do Brasileiro, ao ser rebaixado e encerrar sua participação no dia 7 de agosto. O clube já iniciou a reformulação do elenco após seu último jogo na "Terceirona" - a derrota no Elzir Cabral para o Ypiranga/RS - e deve antecipar eleições para presidente, visando acelerar o planejamento para 2023.

Isso mesmo: o planejamento coral será só para o ano que vem, já que a equipe só voltará a campo em janeiro de 2023, para as fases prévias da Copa do Nordeste e a 1ª Fase do Campeonato Cearense: serão 5 meses de inatividade.

Legenda: O Ferroviário foi rebaixado para a Série D. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

O Estadual de 2023 está previsto para janeiro e a Pré-Copa do Nordeste, que geralmente é disputada no fim do ano (outubro/novembro), só deve ser jogada no ano que vem, devido à disputa da Copa do Mundo do Catar em novembro. A CBF não sinaliza encaixar a Pré-Copa do Nordeste ainda este ano e só poderia iniciar a competição após 60 dias da publicação do regulamento e tabela, o que ainda não foi feito.

Eleições

No dia 27 de agosto, o clube realizará Assembleia Geral Extraordinária, na Barra do Ceará para discussão e votação sobre a antecipação das eleições, estatutariamente prevista para novembro, em comum acordo com a presidência da diretoria executiva.

O clube quer eleger o novo presidente - Emmanuel Garcia ocupa o cargo atualmente de forma provisória após pedido de afastamento de Francisco Neto - compôr cargos, como diretor de futebol, gerente e como treinador.

Do elenco, o clube divulgará oficialmente as rescisões e permanências em breve, mas alguns jogadores já sairam.

Veja quem já deixou o Ferroviário após a Série C:

Vitão (Naft Al-Wasat/Iraque)

Emerson Barbosa (Tombense)

Mateus Pivô (Passo Fundo)

André Baumer (Joinville)

Maicon Souza (Mamoré/MG)

Emerson Souza (Londrina)

Madson (Pouso Alegre/RS)

Dudu (Fortaleza)

Maicon Assis (Caxias)

Gabriel Marques (América/MG)

Nova realidade

A última vez em que o Ferroviário ficou tanto tempo sem jogos oficiais foi quando esteve na Série B Cearense, em 2015/2016, e no primeiro ano de retorno para a elite, em 2017. Nos três anos citados, o clube ficou de maio até janeiro do outro ano sem jogos, ou seja, oito meses.

Mas ao ser finalista do Estadual em 2017, o Ferrão renasceu, conseguindo calendário nacional para 2018, sendo campeão da Série D do Brasileiro e da Fares Lopes. A partir daí, foram 3 anos com os calendários cheios (2019/2020/2021) sempre com Estadual, Copa do Brasil, Série C e Copa Fares Lopes.

Mas este ano, ao ser eliminado na Série C no dia 7 de agosto, o Ferroviário não terá mais calendário para 2022, já que não se inscreveu para a Copa Fares Lopes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil