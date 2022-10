Sem ingressos para final da Copa do Brasil, torcedores ameaçam invadir Maracanã antes do jogo

Após empate na Neo Química Arena, Flamengo e Corinthians disputam, nesta quarta-feira, (19), no Maracanã o segundo jogo da final da Copa do Brasil às 21h45. Para o confronto diversos torcedores enfrentaram dificuldades para comprar os ingressos e outros não tiveram sucesso na hora de garatir sua entrada para o jogo.

Em decorrência desse problema, começaram a circular nos grupos de Whatsapp e nas redes sociais imagens de supostos ingressos falsos e uma mensagem de voz onde um homem explica um plano para conseguir entrar no estádio e assistir ao jogo. Tendo como foco a formação de tumulto e o arrombamento dos portões, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), montou um esquema para reforçar a segurança no estádio.

Além do Batalhão de Choque, da Cavalaria, de Ações com Cães, da segurança privada e até do Grupamento Aeromarítimo da PM, cerca de 1.200 homens do Bepe estão trabalhando no evento monitorando a movimentação dos torcedores.

Ingressos esgotados

Para a partida, os torcedores do Flamengo esgotaram os ingressos em cinco horas, com 55 mil espectadores garantidos e com carga esgotada no segundo plano de sócio do clube.

